Новини
Спорт »
Баскетбол »
Гард на Далас Маверикс задържан за притежание на марихуана на летище в Тексас

Гард на Далас Маверикс задържан за притежание на марихуана на летище в Тексас

29 Октомври, 2025 14:08 388 1

  • далас маверикс-
  • брандън уилямс -
  • скандал-
  • баскетболист-
  • арестуван-
  • летище-
  • далас-форт уърт-
  • марихуана-
  • нба

Брандън Уилямс попадна в центъра на скандал

Гард на Далас Маверикс задържан за притежание на марихуана на летище в Тексас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Внезапен обрат разтърси редиците на Далас Маверикс, след като един от гардовете на тима – Брандън Уилямс – попадна в центъра на скандал. Младият баскетболист бе арестуван на международното летище Далас-Форт Уърт, след като органите на реда откриха у него малко количество марихуана, информира DLLS Sports.

Инцидентът се е разиграл през изминалия уикенд, а веднага след задържането си Уилямс не се появи в последните два двубоя на Маверикс, като официалната причина за отсъствието му бяха „лични причини“.

През настоящия сезон гардът е записал едва 19 минути на паркета, като е отбелязал три асистенции, но все още не е реализирал точка за тима.

Ръководството на Далас Маверикс все още не е излязло с официална позиция по случая.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 село

    0 0 Отговор
    Аз пък мислех, че арестуват тези, които не си носят марихуана.

    14:51 29.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ