Гард на Далас Маверикс задържан за притежание на марихуана на летище в Тексас

Внезапен обрат разтърси редиците на Далас Маверикс, след като един от гардовете на тима – Брандън Уилямс – попадна в центъра на скандал. Младият баскетболист бе арестуван на международното летище Далас-Форт Уърт, след като органите на реда откриха у него малко количество марихуана, информира DLLS Sports.

Инцидентът се е разиграл през изминалия уикенд, а веднага след задържането си Уилямс не се появи в последните два двубоя на Маверикс, като официалната причина за отсъствието му бяха „лични причини“.

През настоящия сезон гардът е записал едва 19 минути на паркета, като е отбелязал три асистенции, но все още не е реализирал точка за тима.

Ръководството на Далас Маверикс все още не е излязло с официална позиция по случая.