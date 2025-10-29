Двама футболисти на аматьорски клуб за по 2 години извън футбола, други двама за по една

Дисциплинарната комисия към ЗС на БФС – София взе тежки решения за ексцесиите на мача от ОГ София Запад между Лакатник и Зенит Церово. Мачът от 7-ия кръг беше прекратен в 65-ата минута при резултат 0:2 в полза на гостите, след като играчи на домакините атакуват съдията, пише "Футболът в София област".

Със спрени състезателни права за две години, по член 26 от Дисциплинарния правилник, са Теодор Стефанов Спасов и Момчил Людмилов Алексов.

За по една година извън футбола ще бъдат Кристиян Калинов Филипов и Георги Емилов Иванов. Техните наказания са по чл. 25 от ДП на БФС.

Освен това клубът е санкциониран и с лишаване от домакинство за една среща и 1000 лева глоба.