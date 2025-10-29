Новини
Спорт »
Бг футбол »
Двама футболисти на аматьорски клуб за по 2 години извън футбола, други двама за по една

Двама футболисти на аматьорски клуб за по 2 години извън футбола, други двама за по една

29 Октомври, 2025 15:04 507 0

  • футболът-
  • софия област-
  • ог софия запад-
  • наказани-
  • дк-
  • бфс-
  • дисциплинарната комисия-
  • решения

Клубът е санкциониран и с лишаване от домакинство за една среща

Двама футболисти на аматьорски клуб за по 2 години извън футбола, други двама за по една - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към ЗС на БФС – София взе тежки решения за ексцесиите на мача от ОГ София Запад между Лакатник и Зенит Церово. Мачът от 7-ия кръг беше прекратен в 65-ата минута при резултат 0:2 в полза на гостите, след като играчи на домакините атакуват съдията, пише "Футболът в София област".

Със спрени състезателни права за две години, по член 26 от Дисциплинарния правилник, са Теодор Стефанов Спасов и Момчил Людмилов Алексов.

За по една година извън футбола ще бъдат Кристиян Калинов Филипов и Георги Емилов Иванов. Техните наказания са по чл. 25 от ДП на БФС.

Освен това клубът е санкциониран и с лишаване от домакинство за една среща и 1000 лева глоба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ