Ламин Ямал с нова придобивка: Младата сензация на Барселона се нанася в луксозния дом на Пике и Шакира

29 Октомври, 2025 16:56 714 2

Първоначално имотът бе обявен за продажба на цена от 13,5 милиона евро, но поради слаб интерес през последните години, стойността му е намалена

Ламин Ямал с нова придобивка: Младата сензация на Барселона се нанася в луксозния дом на Пике и Шакира - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал отново прикова вниманието към себе си, но този път далеч от футболния терен. Според авторитетното издание „El País“, 18-годишният талант е на път да стане новият собственик на прочутото имение, в което някога живяха Жерар Пике и световноизвестната певица Шакира.

Имението, разположено в престижен район на Барселона, впечатлява с внушителната си площ от близо 400 квадратни метра, разпределени в три самостоятелни къщи. Построено през 2012 година, луксозното жилище предлага на бъдещия си обитател не само простор и уединение, но и редица екстри – тенис корт, закрит и открит басейн, както и професионално звукозаписно студио. Първоначално имотът бе обявен за продажба на цена от 13,5 милиона евро, но поради слаб интерес през последните години, стойността му е намалена до малко над 10 милиона евро.

Ламин Ямал, който наскоро осигури отделни домове за своите родители и баба, сега прави следващата стъпка към самостоятелност, инвестирайки в собствено жилище. Със седмична заплата от около 320 хиляди евро, младият футболист спокойно може да си позволи подобна покупка. Според източници, Ямал е разгледал имението миналата седмица и е останал очарован от възможностите, които то предлага.

Новината за луксозната сделка идва на фона на нарастващи притеснения в ръководството на Барселона относно поведението на Ямал извън терена. В последните дни се появиха информации за спад във формата му и участие в няколко скандала, включително напрежение с Винисиус по време на последното Ел Класико.

Каталунските медии съобщават, че клубът ще следи отблизо не само спортните изяви на младата звезда, но и активността му в социалните мрежи и личния му живот, който все по-често попада под светлините на прожекторите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Шопа

    1 0 Отговор
    Да си купи имот в Столипиново...

    17:42 29.10.2025

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Остъйте басейните и звукозаписното студио, големи дървета има ли из градината? Чи къде ще спи, ако няма?

    18:05 29.10.2025

