Пламен Андреев със "суха" мрежа при дебюта си за Сантандер в Купата на Краля

Вратарят Пламен Андреев се справи отлично в първия си официален мач за испанския Расинг Сантандер, след като опази вратата си непокътната при категоричната победа с 4:0 над Логронес като гост в 1/64-финалите на Купата на Краля.

Младият страж, който пристигна под наем от нидерландския Фейенорд, демонстрира хладнокръвие и отличен рефлекс, с което заслужи аплодисментите на феновете и треньорския щаб.

Головата фиеста за тима от Сегунда Дивисион бе открита от Сулейман Камара, а Йерай Кабансон се отличи с две попадения. Исан Инсера също се разписа, слагайки точка на спора. Домакините от Логронес останаха с човек по-малко, след като Диего Нунес получи директен червен картон, което допълнително улесни задачата на гостите.

В други срещи от турнира, Хетафе буквално помете Интер де Валдеморо с двуцифрен резултат – 11:0, докато Жирона трябваше да премине през продължения, за да елиминира Констансия с 3:2. Валенсия, Севиля и Реал Сосиедад също записаха победи и продължават напред в надпреварата.