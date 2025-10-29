Новини
Спорт »
Бг футбол »
Сензационно: Третодивизионният Витоша Бистрица изхвърли елитния Берое от Купата на България

Сензационно: Третодивизионният Витоша Бистрица изхвърли елитния Берое от Купата на България

29 Октомври, 2025 16:29 392 3

  • купа на българия-
  • витоша бистрица-
  • берое-
  • дузпи-
  • футболна сензация-
  • елиминация-
  • осминафинал-
  • трета лига-
  • изненада-
  • футболни новини

"Тигрите" стигнаха до успеха след дузпи

Сензационно: Третодивизионният Витоша Бистрица изхвърли елитния Берое от Купата на България - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Третодивизионният Витоша Бистрица поднесе сензацията в турнира SESAME Купа на България, като елиминира елитния Берое след инфарктна дузпова рулетка.

След 120 минути без голове, „тигрите“ от Бистрица показаха стоманени нерви и триумфираха с 4:3 при изпълненията от бялата точка.

Така Берое се превърна в първия отбор от efbet Лига, който напуска турнира още във втория кръг, а Витоша Бистрица заслужено се нареди сред най-големите изненади в тазгодишното издание на надпреварата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Съдията съдията

    16:33 29.10.2025

  • 2 Кукурузец баце

    0 0 Отговор
    Ми така е,играе се за купата на България а не за купите на южните америки

    16:40 29.10.2025

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Напред, тигри!

    16:43 29.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ