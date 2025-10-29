Сензационно: Третодивизионният Витоша Бистрица изхвърли елитния Берое от Купата на България

Третодивизионният Витоша Бистрица поднесе сензацията в турнира SESAME Купа на България, като елиминира елитния Берое след инфарктна дузпова рулетка.

След 120 минути без голове, „тигрите“ от Бистрица показаха стоманени нерви и триумфираха с 4:3 при изпълненията от бялата точка.

Така Берое се превърна в първия отбор от efbet Лига, който напуска турнира още във втория кръг, а Витоша Бистрица заслужено се нареди сред най-големите изненади в тазгодишното издание на надпреварата.