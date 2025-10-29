Новини
Спорт »
Бг футбол »
Старото ръководство на Ботев (Пловдив) излезе с отворено писмо относно трансферната забрана от ФИФА

Старото ръководство на Ботев (Пловдив) излезе с отворено писмо относно трансферната забрана от ФИФА

29 Октомври, 2025 20:28 516 0

  • ботев пловдив-
  • фифа-
  • забрана -
  • а трансфери-
  • отворено писмо-
  • задължения-
  • абдулай траоре

На клуба е наложена тежка мярка заради неизплатени задължения по трансфера на Абдулай Траоре

Старото ръководство на Ботев (Пловдив) излезе с отворено писмо относно трансферната забрана от ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) излезе с официално становище по повод наложената от ФИФА забрана за осъществяване на трансфери. В отворено писмо, изпратено до Българската телеграфна агенция, предишното ръководство на клуба хвърли светлина върху обстоятелствата, довели до санкцията.

Според разпространената информация, ФИФА е наложила тежката мярка заради неизплатени задължения по трансфера на Абдулай Траоре. Клубът е осъден да изплати 180 000 евро, както и допълнителни 60 000 евро под формата на лихви.

В писмото си бившите ръководители на "канарчетата" подчертават, че са предприели всички възможни стъпки за разрешаване на казуса, но въпреки усилията им, санкцията е влязла в сила. Те изразяват надежда, че настоящото управление ще намери бързо решение, за да бъде вдигната забраната и клубът да продължи да се развива.

Ето целия текст на отвореното писмо:

"Уважаеми привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив,

На 27.10.2025 година, използвайки официалната интернет страница на клуба, както и прилежащите му социални мрежи, настоящото ръководство на ПФК „Ботев“ за пореден път си позволи да публикува откровени лъжи, с които да прикрие собствената си некомпетентност и несъстоятелност.

В „емоционално“ поднесения текст, касаещ наложена от страна на ФИФА забрана за трансфери, вината за пореден път бе хвърлена върху предишното ръководство на клуба, като изтъкнатата от „професионалистите“ причина е “непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите“. Разбира се, това е подчертано дебело като „пореден подводен камък, наследен от предишното управление“.

Ще припомним на финансовия „благодетел“ на ПФК „Ботев“ и неговото близко обкръжение, че във времето, в което се извършваше процесът по прехвърлянето на клубните акции, за казуса с футболиста Траоре се водеше дело, в което клубът защитаваше адекватно своите интереси и не беше осъден. Също така е нужно да припомним, а считаме за важно и всички привърженици на Ботев Пловдив да знаят, че справката за въпросното дело беше приложена към рамковото споразумение, подписано от всички страни при прехвърлянето на клубните акции, което автоматично отхвърля „незнанието“ като аргумент.

Не на последно място трябва да се знае, че в т. 6 от рамковото споразумение изрично бе записано, че членовете на СД не носят отговорност за евентуални задължения, възникнали вследствие на съдебни или арбитражни производства, посочени в приложението.

Уважаеми привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив,

Този „казус“ не е единственият, с който настоящата управа на ПФК „Ботев“ буди съжаление. Към нас, като към бивши ръководители на клуба, се адресират и други безумни претенции, към които нямаме никакъв ангажимент и които, за момента, ще спестим на широката аудитория, за да опазим и без това сринатото реноме на клуба.

Поради тази причина призоваваме ръководителите на ПФК „Ботев“ да се концентрират върху развитието на клуба, което към днешна дата е повече от трагично, и да спрат да оневиняват своята липса на знания и умения с хора, които от месеци нямат нищо общо с него.

На отбора на Ботев Пловдив пожелаваме успех в предстоящата футболна среща с градския съперник".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ