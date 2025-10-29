Новини
Байерн Мюнхен демонстрира класа и обърна Кьолн с убедителен успех за Купата на Германия

29 Октомври, 2025 23:49 381 0

Домакините започнаха добре, но бързо предадоха инициативата

Байерн Мюнхен демонстрира класа и обърна Кьолн с убедителен успех за Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен показа защо е сред най-страшните съперници в турнира за Купата на Германия. Баварците се наложиха категорично с 4:1 над домакините от Кьолн в двубой от 1/16-финалите.

Срещата започна с изненадващ гол за "козлите" – в 31-ата минута Рагнар Ахе се възползва от прецизен пас на Исак Йоханесон и разпечата вратата на гостите. Радостта на домакините обаче трая кратко. Само пет минути по-късно Луис Диас възстанови равенството, а още в следващата атака Хари Кейн обърна резултата в полза на Байерн.

След почивката баварците затвърдиха доминацията си. В 64-ата минута Кейн реализира второто си попадение в мача след асистенция на Йозуа Кимих, а в 72-ата Майкъл Олисе оформи крайното 4:1, след като получи топката от Диас.


