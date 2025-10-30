Новини
Роналдо стана отново хит в социалните мрежи (ВИДЕО)

30 Октомври, 2025 10:30 789 1

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • ал-насър

Кадри, споделени онлайн, показват 40-годишния Роналдо да си шепне нещо, докато чака да изпълни удара в 96-ата минута на загубата на Ал-Насър от Ал-Итихад във вторник

Роналдо стана отново хит в социалните мрежи (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо стана отново хит в социалните мрежи, след като беше уловен да се мотивира сам преди да изпълни свободен удар директно в стената.

Кадри, споделени онлайн, показват 40-годишния Роналдо да си шепне нещо, докато чака да изпълни удара в 96-ата минута на загубата на Ал-Насър от Ал-Итихад във вторник.

Но фалът се оказа огромно разочарование, тъй като португалската суперзвезда стреля директно в стената. Не е ясно какво си е казвал Роналдо, но един фен твърди онлайн, че той е повтарял фразата: „Ще вкараш.“

Моментът се случи към края на сблъсъка за Кралската купа, като отборът на Роналдо бе изхвърлен от надпреварата.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Казвал си е "Ще ти го вкарат"...

    11:34 30.10.2025

