Роналдо стана отново хит в социалните мрежи (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо стана отново хит в социалните мрежи, след като беше уловен да се мотивира сам преди да изпълни свободен удар директно в стената.

Кадри, споделени онлайн, показват 40-годишния Роналдо да си шепне нещо, докато чака да изпълни удара в 96-ата минута на загубата на Ал-Насър от Ал-Итихад във вторник.

Но фалът се оказа огромно разочарование, тъй като португалската суперзвезда стреля директно в стената. Не е ясно какво си е казвал Роналдо, но един фен твърди онлайн, че той е повтарял фразата: „Ще вкараш.“

Моментът се случи към края на сблъсъка за Кралската купа, като отборът на Роналдо бе изхвърлен от надпреварата.

Ronaldo thought he was gonna score a last-minute free kick like Messi did with Inter Miami🤣



