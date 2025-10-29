Новини
"Като на война": над 60 загинали в Рио де Жанейро

29 Октомври, 2025 18:11 465 3

Бразилското правителство предприема строги мерки срещу наркокартелите – дори и в гъсто населените фавели на Рио де Жанейро

"Като на война": над 60 загинали в Рио де Жанейро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Черен дим се издига над две от най-гъсто населените Фавели в Рио де Жанейро - Комплексо до Алемао и Комплексо до Пеня. Във видеоклип, записан от очевидец, се чува стрелба. Местните съобщават, че престрелките не спират и много хора се страхуват да излязат и да отидат на работа. По тесните улички на фавелите горят пожари.

Най-мащабната полицейска операция в историята на Рио де Жанейро

На двайсет километра от там се намира местната администрация, където губернаторът Клаудио Кастро даде пресконференция, пише АРД. "Най-голямата полицейска операция в историята на Рио де Жанейро беше извършена днес”, каза той. Това не е само най-голямата, но и най-смъртоносната операция на бразилската полиция в града - 64 души са били убити, включително четирима полицаи. Девет души са с огнестрелни рани.

Властите съобщават, че това е част от мащабна операция срещу наркотрафика и организираната престъпност. По-конкретно операцията е срещу "Командо Вермельо” - някогашна затворническа престъпна банда от Рио де Жанейро, която в момента е международна престъпна група, която работи с банди от Перу, Колумбия и някои от най-важните трафиканти на кокаин в Европа. Губернаторът Кастро заяви, че целта на полицейската операция била да се спре разширяването на "Командо Вермельо” и да бъдат арестувани лидерите на престъпната група в бразилския град.

Часове наред в безизходица

"Беше като война”, коментира един от местните жители пред бразилски телевизионен канал, цитиран от АРД. "Не можех да изляза от вкъщи. Бях отчаян, това трябваше да е вторият ми ден на ново работно място”. Часове наред хората били блокирани.

Фавелите се намират по протежението на основните пътища за достъп до града. Част от тях останаха затворени в продължение на часове, трафикът в целия град беше затруднен, влаковете не се движеха. Много училища отмениха часовете си, а работници бяха изпратени по домовете си.

Около 700 загинали само за година

Кметът на Рио Едуардо Паес оправдава действията си. "Рио де Жанейро не може и няма да бъде държан в плен от престъпни групи, които искат да сеят страх по улиците на нашия град", казва той. "Наредих на всички градски власти да поддържат нормална работа и, разбира се, да помагат на населението, ако е необходимо."

Полицията в Рио де Жанейро продължава да действа особено агресивно във фавелите, които престъпниците използват като убежища. При такива операции често загиват и невинни цивилни. През 2024 г. при операции на силите за сигурност в Рио де Жанейро загинаха около 700 души – почти по двама на ден.

Автор: Ане Херберг (АРД)


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Тука в родните фавели ще е доста по лесно!

    Коментиран от #2

    18:14 29.10.2025

  • 2 Българка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Какъв добряк излезе Путин.

    18:15 29.10.2025

  • 3 бай Бай

    4 0 Отговор
    Умно, по-добре да ги поразчистят преди онази откачалка да ги обяви за нарко страна както направи с Венецуела.
    Че иначе току виж утре им струпа някой самолетоносач край Рио, толкова му е акъла на откачалката.

    18:17 29.10.2025

