Пол Скоулс избра любовта пред прожекторите: легендата се отказа от телевизията, за да се грижи за болния си син

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс направи трогателно признание – от началото на този сезон той е спрял с участията си като телевизионен анализатор, за да може напълно да се посвети на грижите за сина си Ейдън.

Бившият полузащитник, известен с мълчаливия си характер още по време на кариерата си, обясни решението си в юбилейния 100-и епизод на подкаста “Stick to Football”. „Взех това решение заради Ейдън. Всичко, което правя сега, е съобразено с неговия ден и неговата рутина“, споделя Скоулс.

След като се отказа от футбола през 2013 г., англичанинът се превърна в един от най-уважаваните експерти в британските студия. В последно време обаче се оттегли от живите предавания, които често се засичаха с времето му за грижа за сина му. „Миналия сезон правех мачове от Лига Европа в четвъртък – точно когато Ейдън е при мен. Той веднага усеща, когато рутината му се наруши – става тревожен, започва да се хапе и драска. Разбрах, че трябва да спра“, казва той.

Днес Скоулс продължава единствено с предварително записани подкасти – “Stick to Football” и “The Good, The Bad and The Football”, който води заедно с Никки Бът и водещия Пади МакГинес, баща на три деца с аутизъм.

„Не търся съжаление“, споделя още Скоулс. „Когато разбрахме диагнозата, не говорих с никого в клуба. Дори сега няма смисъл – това няма да помогне на Ейдън. Но все по-често се питам какво ще стане, когато вече ме няма. Това е мисъл, която не напуска ума ми”.