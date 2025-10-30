Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пол Скоулс избра любовта пред прожекторите: легендата се отказа от телевизията, за да се грижи за болния си син

Пол Скоулс избра любовта пред прожекторите: легендата се отказа от телевизията, за да се грижи за болния си син

30 Октомври, 2025 21:44 500 0

  • футбол

Бившият халф на Манчестър Юнайтед се оттегля от ефира, за да посвети времето си на своя син, който е с аутизъм

Пол Скоулс избра любовта пред прожекторите: легендата се отказа от телевизията, за да се грижи за болния си син - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс направи трогателно признание – от началото на този сезон той е спрял с участията си като телевизионен анализатор, за да може напълно да се посвети на грижите за сина си Ейдън.

Бившият полузащитник, известен с мълчаливия си характер още по време на кариерата си, обясни решението си в юбилейния 100-и епизод на подкаста “Stick to Football”. „Взех това решение заради Ейдън. Всичко, което правя сега, е съобразено с неговия ден и неговата рутина“, споделя Скоулс.

След като се отказа от футбола през 2013 г., англичанинът се превърна в един от най-уважаваните експерти в британските студия. В последно време обаче се оттегли от живите предавания, които често се засичаха с времето му за грижа за сина му. „Миналия сезон правех мачове от Лига Европа в четвъртък – точно когато Ейдън е при мен. Той веднага усеща, когато рутината му се наруши – става тревожен, започва да се хапе и драска. Разбрах, че трябва да спра“, казва той.

Днес Скоулс продължава единствено с предварително записани подкасти – “Stick to Football” и “The Good, The Bad and The Football”, който води заедно с Никки Бът и водещия Пади МакГинес, баща на три деца с аутизъм.

„Не търся съжаление“, споделя още Скоулс. „Когато разбрахме диагнозата, не говорих с никого в клуба. Дори сега няма смисъл – това няма да помогне на Ейдън. Но все по-често се питам какво ще стане, когато вече ме няма. Това е мисъл, която не напуска ума ми”.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ