Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лацио се подхлъзна в Пиза – равенство под дъжда

Лацио се подхлъзна в Пиза – равенство под дъжда

31 Октомври, 2025 06:33 376 0

  • тежки атмосферни условия-
  • пиза -
  • лацио -
  • серия а

Тежките условия и стабилните вратари оставиха срещата без победител

Лацио се подхлъзна в Пиза – равенство под дъжда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

В мач, белязан от тежки атмосферни условия и здрава битка, Пиза и Лацио не успяха да се победят – срещата на „Арена Гарибалди“ от 9-тия кръг на Серия А приключи при резултат 0:0.

Дъждът, който се изля над Тоскана, превърна терена в истинско изпитание за двата отбора. Лацио имаше повече владение на топката, но столичани трудно намираха път към вратата на домакините. Пиза пък разчиташе на контраатаки и няколко опасни изстрела, които обаче не намериха целта.

Вратарите на двата тима се превърнаха в герои с по няколко решителни намеси, които запазиха мрежите сухи. В края на мача „бианкочелестите“ натиснаха, но пропуски в завършващата фаза им отнеха възможността за трите точки.

След това равенство Лацио остава в средата на класирането с 12 пункта и заема 11-ата позиция, докато Пиза е точно над зоната на изпадащите, макар и с равен актив с 18-ия Верона – по пет точки.

По-рано през деня Сасуоло изненада Каляри като гост, побеждавайки с 2:1, с което допълнително разбуни водите в дъното на таблицата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ