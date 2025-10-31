Лацио се подхлъзна в Пиза – равенство под дъжда

В мач, белязан от тежки атмосферни условия и здрава битка, Пиза и Лацио не успяха да се победят – срещата на „Арена Гарибалди“ от 9-тия кръг на Серия А приключи при резултат 0:0.

Дъждът, който се изля над Тоскана, превърна терена в истинско изпитание за двата отбора. Лацио имаше повече владение на топката, но столичани трудно намираха път към вратата на домакините. Пиза пък разчиташе на контраатаки и няколко опасни изстрела, които обаче не намериха целта.

Вратарите на двата тима се превърнаха в герои с по няколко решителни намеси, които запазиха мрежите сухи. В края на мача „бианкочелестите“ натиснаха, но пропуски в завършващата фаза им отнеха възможността за трите точки.

След това равенство Лацио остава в средата на класирането с 12 пункта и заема 11-ата позиция, докато Пиза е точно над зоната на изпадащите, макар и с равен актив с 18-ия Верона – по пет точки.

По-рано през деня Сасуоло изненада Каляри като гост, побеждавайки с 2:1, с което допълнително разбуни водите в дъното на таблицата.