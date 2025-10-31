Новини
Козмин Моци: Не може от днес за утре да се намери нов треньор

31 Октомври, 2025 09:03 624 3

Ръководството ще преговаря с Руи Мота за прекратяване на договора

Козмин Моци: Не може от днес за утре да се намери нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от шефовете в Лудогорец - Козмин Моци, сподели, че клубът все още няма готов вариант за заместник на Руи Мота. Португалецът беше отстранен от треньорския пост след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица. Румънецът призна, че на този етап тимът от Разград ще бъде воден от Тодор Живондов.

"Важното беше да победим в този мач и да няма продължения, защото ни чака тежък мач във Варна. Не е лесно да играеш срещу такива отбори. Доволен съм, че победихме", каза Моци след успеха с 3:2 над Черноморец Бургас.

"В този момент г-н Живондов ще води отбора. Ръководството ще преговаря с Руи Мота за прекратяване на договора. Ще разберете, ако има новина от нашия сайт и клуба. Не мога да кажа дали ще е българин или чужденец. Нещата с Мота се случиха преди ден и половина. Не сме търсили треньор, за да имаме варианти. Трябва да изчакаме да се прекрати договора на Мота. Не може от днес за утре да се намери треньор. Няма да има други промени на този етап, но ще видим в бъдеще как ще продължат нещата. Преговаряме за прекратяване с Руи Мота и неговия щаб", каза още румънецът.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чочо

    1 1 Отговор
    То.....нов отбор , трябва.

    09:07 31.10.2025

  • 2 Любо супата

    1 0 Отговор
    Аз съм идеалния тренер ,само в ЛудГорец не съм бил

    09:11 31.10.2025

  • 3 НАП

    2 0 Отговор
    тая година с нулеви приходи и фалит !

    09:20 31.10.2025

