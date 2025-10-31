Новини
Палмейрас сътвори сензационен обрат и си осигури бразилски финал в Копа Либертадорес

31 Октомври, 2025 11:08 586 0

Колосът от Сао Пауло заличи пасив от три гола в реванша срещу ЛДУ Кито

Палмейрас сътвори сензационен обрат и си осигури бразилски финал в Копа Либертадорес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Палмейрас демонстрира непримирим дух и се класира за финала на Копа Либертадорес след исторически обрат срещу ЛДУ Кито. Бразилският колос заличи пасив от три гола, като разгроми еквадорския си съперник с 4:0 в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4:3 си осигури място в битката за трофея.

Още в 20-ата минута Рамон Соса даде тон на обрата, разписвайки се за 1:0. В самия край на първата част Бруно Фукс удвои преднината и върна надеждите на "зелените".

След почивката резервата Рафаел Вейга се превърна в герой, като първо изравни общия резултат в 68-ата минута, а малко по-късно, в 82-ата, хладнокръвно реализира дузпа за крайното 4:0.

Така Палмейрас ще се изправи срещу добре познатия си съперник Фламенго във финала, който ще се проведе на 29 ноември на стадион "Монументал" в Лима. Това ще бъде петият изцяло бразилски финал в последните шест издания на престижния турнир, а любопитното е, че през 2021 година именно Палмейрас надделя над Фламенго в решаващия сблъсък. До момента "зелено-белите" са вдигали трофея три пъти – през 1999, 2020 и 2021 година, но имат и три загубени финала (1961, 1968, 2000). Сега те ще търсят четвърта титла и нова страница в славната си история.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
