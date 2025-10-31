Бивш футболист на Арсенал обяви награда от 20 000 долара за изгубеното си куче

Бившият футболист на Арсенал - Аарън Рамзи, обяви награда от 20 000 долара за изчезналото си куче, което е порода бигъл. Той посочи, че любимата му Хал е видяна за последно в Сан Мигел де Алиенде, в мексиканския регион Гуанахуато. В момента Рамзи играе за Пумас УНАМ в Мексико Сити. Бигълът, който изчезна на 9 октомври, е носил нашийник за проследяване на кучета, а Рамзи сподели местоположението на Google Maps, където е видян за последно.

„Ако имате някакви новини за нашето Хало, моля, свържете се с нас. Голяма награда за намирането му. Всички се молим тя да е добре и да може скоро да се върне при нас“, написа Рамзи в Инстаграм.

Футболистът за първи път обяви, че Хало е изчезнала преди две седмици и оттогава публикува няколко снимки на любимия домашен любимец в Instagram. Първоначално беше предложена награда от 10 000 долара, но след като след седмица нямаше новини за местонахождението на Хало, Рамзи и семейството му удвоиха сумата.

„Просто искаме нашето момиче обратно“, каза той в друга молба в социалните мрежи, след като 10-годишното куче изчезна.