Лиа Каратанчева четвъртфиналистка в Мексико

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 хиляди долара.
Осмата поставена в схемата българка победи американската квалификантка Далайна Хюит с 4:6, 6:3, 6:4. Двубоят продължи два часа и 10 минути.
Каратанчева загуби първия сет, но във втория взе четири поредни гейма от 2:3 до 6:3, за да изравни резултата. В решителната трета част Каратанчева взе подаването на американката в петия гейм, което се оказа достатъчно за крайния успех.
Следващата съперничка на българката ще бъде третата поставена Марина Стакушич (Канада).
Каратанчева продължава и участието си на двойки. Българката и американката Габриела Вилар ще играят в спор за място на полуфиналите срещу поставените под №3 в схемата Виктория Родригес и Ана София Санчес (Мексико).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само припомням
Коментиран от #2
13:07 31.10.2025
2 Герп боклуци
До коментар #1 от "Само припомням":Малки са и "очите"
13:46 31.10.2025
3 Радо Крана
Коментиран от #4
13:47 31.10.2025
4 Здрасти
До коментар #3 от "Радо Крана":Крана не го ли застреляха едно време в Младост?
14:18 31.10.2025