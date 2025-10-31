Кевин Де Бройне може да се размине с Мондиал 2026

Белгийският футбол е разтърсен от тревожни новини – звездният полузащитник Кевин Де Бройне, който в момента носи екипа на Наполи, може да пропусне предстоящото Световно първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. Според информация на британското издание The Sun, тежката мускулна травма в дясното бедро поставя под въпрос не само участието му на Мондиала.

След като наскоро претърпя успешна хирургическа интервенция в родната си Белгия, капитанът на неаполитанците вече е започнал интензивна рехабилитация. Първоначалните медицински прогнози, цитирани от Gazzetta dello Sport, сочат, че Де Бройне може да се завърне на терена най-рано през февруари 2026 година. Това би му оставило само няколко месеца за възстановяване на спортната форма преди старта на световните финали през лятото. Въпреки оптимизма на лекарите, ситуацията остава напрегната и несигурна.

Всичко зависи от темпото на възстановяване – всяко забавяне може да се окаже фатално за шансовете на Де Бройне да облече националната фланелка на най-големия футболен форум. Ако рехабилитацията се проточи, белгийският маестро може да пропусне както Мондиала, така и целия сезон.

На този фон, „червените дяволи“ се представят блестящо в квалификациите за Световното първенство. След шест изиграни срещи в Група „J“, Белгия оглавява класирането с 14 точки и е на прага на сигурно класиране. Оставащите два мача, първият от които срещу Казахстан на 15 ноември, могат да гарантират мястото на тима сред най-добрите в света.