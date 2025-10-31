Новини
Спорт »
Тенис »
Голяма изненада в Атина: Демонстративният мач между Джокович и Циципас пропадна

31 Октомври, 2025 15:03 645 1

Все пак основният турнир в гръцката столица ще се проведе по график – между 2 и 8 ноември

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Тенис общността в Атина преживя истинско разочарование, след като дългоочакваният демонстративен двубой между Новак Джокович и любимеца на домакините Стефанос Циципас бе отменен в последния момент. Събитието, което трябваше да се превърне в празник за феновете и да даде старт на предстоящия турнир, няма да се състои поради съображения за сигурност, съобщават водещи гръцки медии.

Първоначално организаторите бяха подготвили истинско шоу – с интерактивни игри, забавни предизвикателства и специални изненади за публиката. За съжаление, всички тези планове се изпариха, оставяйки хиляди почитатели разочаровани и с празни ръце. Очакванията за незабравима "тенис фиеста" се превърнаха в горчиво разочарование, а спортната сцена в Атина осъмна с новината за неочакваната промяна.

Въпреки неуспеха на демонстративния спектакъл, основният турнир в гръцката столица ще се проведе по график – между 2 и 8 ноември, като организаторите уверяват, че всички мерки за сигурност са взети и състезанието няма да бъде засегнато.

Междувременно Новак Джокович вече се наслаждава на престоя си в Атина. Сърбинът бе забелязан на трибуните на баскетболните грандове Панатинайкос и Олимпиакос, където се потопи в атмосферата на местния спортен живот. Така, макар и без демонстративния сблъсък между Джокович и Циципас, тенис страстите в Атина остават живи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНАТА

    4 1 Отговор
    Ноле е велик! За разлика от дрисльото-президент Александър Вучич

    15:16 31.10.2025

