Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота ще търси професионално развитие в чужбина

Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота ще търси професионално развитие в чужбина

31 Октомври, 2025 22:27

  • дилета леота-
  • футбол-
  • спортна журналистка-
  • спорт-
  • италия

Леота от години е лице на спортната платформа DAZN

Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота ще търси професионално развитие в чужбина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота е готова да напусне Италия и да търси професионално развитие в чужбина.

Леота от години е лице на спортната платформа DAZN. Според публикации в италианската преса зад бляскавата ѝ кариера се крие голяма професионална мечта, която може би съвсем скоро ще се превърне в реалност.

A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

След като години наред трупа опит на италианската телевизионна сцена, изглежда тя най-сетне е готова за големия скок в кариерата си извън пределите на родината.

През последните месеци водещата претърпя дълбока промяна както в личен, така и в професионален план. Самата тя признава, че раждането на дъщеря ѝ Ариа и любовта ѝ с германския вратар Лорис Кариус са я променили из основи.

Това може да се окаже решаващият фактор, който да я тласне към непознати досега хоризонти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Който търси -намира
    Да дойде в бг да чете времето по БТВ

    22:30 31.10.2025

  • 2 Хм.....

    3 0 Отговор
    Тука може да не идва ! Пълно е с такива като нея. Голяма силиконова джука , големи силиконови цици , чак да се зачудиш дали да инвестираш някой лев за да я изгнясаш ! Щото лейката е куха като на нашите !

    Коментиран от #4

    22:32 31.10.2025

  • 3 работодател

    0 0 Отговор
    Чудя се каква подходяща работа да и предложа в България

    22:40 31.10.2025

  • 4 ами

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хм.....":

    В Италия такива като нея не са вървежни. Да ходи зад окреана. Там е на мода простоглавата порода. Пластмасовите си си са мечта за селенджъра.

    Коментиран от #5

    22:42 31.10.2025

  • 5 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ами":

    Е ! Най много ме кефи , че тука лека полека започнаха да се котират истинските жени ! А някой смелчаци търсят и умни такива !

    22:44 31.10.2025

