Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота ще търси професионално развитие в чужбина

Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота е готова да напусне Италия и да търси професионално развитие в чужбина.
Леота от години е лице на спортната платформа DAZN. Според публикации в италианската преса зад бляскавата ѝ кариера се крие голяма професионална мечта, която може би съвсем скоро ще се превърне в реалност.
След като години наред трупа опит на италианската телевизионна сцена, изглежда тя най-сетне е готова за големия скок в кариерата си извън пределите на родината.
През последните месеци водещата претърпя дълбока промяна както в личен, така и в професионален план. Самата тя признава, че раждането на дъщеря ѝ Ариа и любовта ѝ с германския вратар Лорис Кариус са я променили из основи.
Това може да се окаже решаващият фактор, който да я тласне към непознати досега хоризонти.
1 Сатана Z
Да дойде в бг да чете времето по БТВ
22:30 31.10.2025
2 Хм.....
Коментиран от #4
22:32 31.10.2025
3 работодател
22:40 31.10.2025
4 ами
До коментар #2 от "Хм.....":В Италия такива като нея не са вървежни. Да ходи зад окреана. Там е на мода простоглавата порода. Пластмасовите си си са мечта за селенджъра.
Коментиран от #5
22:42 31.10.2025
5 Така
До коментар #4 от "ами":Е ! Най много ме кефи , че тука лека полека започнаха да се котират истинските жени ! А някой смелчаци търсят и умни такива !
22:44 31.10.2025