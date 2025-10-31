Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота ще търси професионално развитие в чужбина

Голям шок за Италия! Ослепителната блондинка Дилета Леота е готова да напусне Италия и да търси професионално развитие в чужбина.

Леота от години е лице на спортната платформа DAZN. Според публикации в италианската преса зад бляскавата ѝ кариера се крие голяма професионална мечта, която може би съвсем скоро ще се превърне в реалност.

След като години наред трупа опит на италианската телевизионна сцена, изглежда тя най-сетне е готова за големия скок в кариерата си извън пределите на родината.

През последните месеци водещата претърпя дълбока промяна както в личен, така и в професионален план. Самата тя признава, че раждането на дъщеря ѝ Ариа и любовта ѝ с германския вратар Лорис Кариус са я променили из основи.

Това може да се окаже решаващият фактор, който да я тласне към непознати досега хоризонти.