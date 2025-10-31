Новини
Фратрия се върна на пътя на победите във Втора лига след успех над Вихрен

31 Октомври, 2025 21:29 468 0

Първата част не предложи много ситуации, а двубоят бе равностоен

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фратрия надви Вихрен Сандански с 2:0 в двубой от 14-ия кръг на Втора лига. Попаденията за домакините бяха дело на Айвън Ангелов в 61-а минута и на Ксавело Дривентак в 88-а минута.

Първата част не предложи много ситуации, а двубоят бе равностоен. През второто полувреме Фратрия бе по-агресивен и притисна съперника, като Нисторов направи някои великолепни спасявания. В крайна сметка попаденията на Ангелов и Дривентак през втората част донесоха заслужено точките за домакините, които имаха по-добрите и по-чистите ситуации пред противниковата врата.

След тази победа Фратрия е 2-и с 31 точки, докато Вихрен остава на 4-а позиция с 26 пункта на сметката си.


