Гаджето на звезда на Барселона с нова доза секси снимки

Певицата Ники Никол подлуди своите 23.4 млн. последователи в Инстаграм с нова фотосесия. Приятелката на футболната суперзвезда Ламин Ямал блесна в секси топ, който разкрива прелестите ѝ, за да си направи няколко снимки.

Кадрите, които се появиха в профила ѝ в социалната мрежа се радват на сериозен интерес и натрупаха близо 1.5 млн. лайка за нула време.