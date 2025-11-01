Спортът по ТВ в събота (1 ноември)

12.00 Добруджа – Спартак Диема спорт
14.00 Карлсруе – Шалке Диема спорт 3
14.00 Челмсфорд – Брейнтрий Нова спорт
14.30 Лестър – Блекбърн Диема спорт 2
14.40 Колокрос: Трофей "Уденарде", жени Евроспорт 1
14.45 Локомотив (Пд) – Ботев (Пд) Диема спорт
15.00 Виляреал – Райо Валекано МАХ Спорт 4
15.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
15.55 Колокрос: Трофей "Уденарде", мъже Евроспорт 1
16.00 Удинезе – Аталанта МАХ Спорт 3
17.00 Бърнли – Арсенал Диема спорт 2
17.00 Нотингам – Манчестър Юнайтед Диема спорт 3
17.00 Брайтън – Лийдс Нова спорт
17.15 Атлетико – Севиля МАХ Спорт 4
17.30 Септември – Славия Диема спорт
17.30 Аякс – Хееренвеен Ринг
18.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
19.00 Наполи – Комо МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Левски – Пирин МАХ Спорт 2
19.00 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Риад, прескачане на препятствия Евроспорт 1
19.30 Реал Сосиедад – Атлетик МАХ Спорт 4
19.30 Тотнъм – Челси Диема спорт 2
19.30 Байерн – Байер Диема спорт 3
19.30 Бракли – Нотс Каунти Нова спорт
20.00 Монако – Париж Диема спорт
20.45 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2
21.00 Фейенорд – Волендам Ринг
21.45 Кремонезе – Ювентус МАХ Спорт 3
22.00 Реал – Валенсия МАХ Спорт 4
22.00 Ливърпул – Астън Вила Диема спорт 2
22.05 Оксер – Марсилия Диема спорт
22.25 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, кратка програма, мъже Евроспорт 2
23.00 Витория (Гимараеш) – Бенфика Ринг
23.00 НБА, Милуоки – Сакраменто Диема спорт 3
01.00 UFC, Гарсия срещу Онама МАХ Спорт 2
04.00 НХЛ, Едмънтън – Чикаго МАХ Спорт 1
