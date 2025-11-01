Спортът по ТВ в събота (1 ноември)

Кубрат Пулев изригна: Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого - не!

Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого - не!" Това заяви в предаването "РадиоТочка" Кубрат Пулев, който ще играе определян от Световната ...