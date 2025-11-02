Спортът по ТВ в неделя (2 ноември)

БАСКЕТБОЛ
13:00 часа (НБЛ) Спартак (Плевен) – Берое (MAX Sport 2)
13:30 часа (Испания, Лига Ендеса) Сарагоса – Реал (Мадрид) (Диема Спорт 2)
20:00 часа (Испания, Лига Ендеса) Баскония – Тенерифе (Диема Спорт)
22:30 часа (НБА) Оклахома Сити Тъндър – Ню Орлийнс Пеликанс (Диема Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (Серия „А1“) Модена – Перуджа (MAX Sport 1)
ТЕНИС
16:00 часа Турнир за мъже в Париж (MAX Sport 1)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
18:30 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Канада (Евроспорт 2)
20:40 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Канада (Евроспорт 2)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
22:00 часа (НАСКАР) Състезание в Аризона (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:00 часа (Снукър) Международен шампионат (Евроспорт 1)
10:25 часа (Колоездене) Тур дьо Франс критериум на Сингапур (БНТ 3)
14:40 часа (Колокрос) Трофей Локерен, жени (Евроспорт 2)
15:30 часа (Лека атлетика) Маратон на Ню Йорк (Евроспорт 1)
15:55 часа (Колокрос) Трофей Локерен, мъже (Евроспорт 2)
20:00 часа (НФЛ) Питсбърг Стийлърс – Индианаполис Колтс (MAX Sport 2)
23:20 часа (НФЛ) Бъфало Билс – Канзас Сити Чийфс (MAX Sport 2)
БГ ФУТБОЛ
12:45 часа (efbet Лига) ЦСКА – Монтана (Диема Спорт)
15:15 часа (efbet Лига) Арда – Левски (Диема Спорт)
17:45 часа (efbet Лига) Черно море – Лудогорец (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
13:30 часа (Италия, Серия „А“) Верона – Интер (MAX Sport 3)
14:00 часа (Англия, ФА Къп) Саут Шийлдс – Шрусбъри (Нова Спорт)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Фортуна (Дюселдорф) – Кайзерслаутерн (Диема Спорт 3)
15:00 часа (Испания, Ла Лига) Леванте – Селта (MAX Sport 4)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Лече (MAX Sport 3)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Уест Хям – Нюкасъл (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Франция, Лига 1) Рен – Страсбург (Нова Спорт)
16:00 часа (Шотландия, Висша лига) Селтик – Рейнджърс (Ринг)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Кьолн – Хамбургер (Диема Спорт 3)
17:15 часа (Испания, Ла Лига) Алавес – Еспаньол (MAX Sport 4)
18:30 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Сити – Борнемут (Диема Спорт 2)
18:30 часа (Германия, Бундеслига) Волфсбург – Хофенхайм (Нова Спорт)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Парма – Болоня (MAX Sport 3)
19:30 часа (Испания, Ла Лига) Барселона – Елче (MAX Sport 4)
19:30 часа (Гърция, Суперлига) Пансерайкос – ПАОК (Диема Спорт 3)
21:00 часа (Гърция, Суперлига) АЕК – Панетоликос (Диема Спорт 2)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Милан – Рома MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Брест – Лион (Диема Спорт 3)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Бетис – Майорка (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига португал) Порто – Брага (Ринг)
