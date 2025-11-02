Новини
Треньорът на Ливърпул: Всички усетихме важността на този двубой

2 Ноември, 2025 11:29 385 0

  • арне слот-
  • ливърпул-
  • футбол-
  • висша лига-
  • кристъл палас

Разликата между отборите е малка във всеки мач

Треньорът на Ливърпул: Всички усетихме важността на този двубой - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арне Слот остана доволен от реакцията на своя Ливърпул след победата с 2:0 над Кристъл Палас в двубой от 10-ия кръг на Премиър лийг. Успехът прекрати серията от пет поредни загуби в първенството за „червените“.

„Разликата между отборите е малка във всеки мач. Днес съперникът удари гредата още в петата минута – не допуснахме гол от статично положение, което е добре, но имахме и малко късмет, нещо, което не се случваше напоследък. Вторият ни гол дойде след рикошет“, коментира мениджърът на мърсисайдци.

Тимът от „Анфийлд“ демонстрира по-голяма стабилност в защита, като запази мрежата си „суха“ за едва трети път през сезона. Предишният подобен случай бе при успеха с 1:0 над Бърнли на 14 септември.

„Когато водиш с 1:0 или 2:0, е по-лесно – можеш да контролираш темпото и да задържаш топката. Но когато изоставаш, трябва да поемаш рискове и да си готов за контраатаки“, добави Слот.

Следващото изпитание за Ливърпул ще бъде далеч по-сериозно – във вторник, 4 ноември, отборът посреща Реал Мадрид в мач от груповата фаза на Шампионската лига.

„Всички усетихме важността на този двубой – и играчите, и феновете. Показахме характер и заслужено спечелихме“, завърши наставникът на „червените“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
