Меси вкара, но Интер Маями загуби и Нашвил изравни серията

Интер Маями допусна поражение с 1:2 от тима на Нашвил във втората среща от серията в първия плейофен кръг в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

“Чаплите” спечелиха първия мач, което означава, че серията вече е изравнена при 1:1 победи и всичко ще се реши в третата среща.

Преди година Меси и компания отпаднаха от плейофите при идентичен сценарий, след като взеха първия мач срещу Атланта Юнайтед, но след това допуснаха две загуби и напуснаха надпреварата още на първото стъпало.

Това доведе и до оставката на тогавашния треньор Тата Мартино, който тогава беше заменен от настоящия наставник Хавиер Масчерано.

Иначе конкретно в днешния мач Масчерано стартира с всичките си звезди от дрийм тийма на Барселона от миналото десетилетие в лицето на Лионел Меси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Алба. Налице бе и попълнението от летния трансферен прозорец Родриго де Пол.

Силният стартов състав обаче не бе достатъчен за добро начало на “чаплите”, които подариха дузпа на съперника още в началото. С изпълнението се нагърби Сам Съридж, който откри резултата в 9-ата минута.

Домакините съумяха да отбележат още едно попадение до края на полувремето, което бе дело на Джош Бауер в 45-ата минута.

След почивката Родриго де Пол асистира за гол на Меси, който се разписа за общо трети път от началото на плейофите. След това обаче силите на “чаплите” не стигнаха да изравнят и да пратят двубоя в изпълнение на дузпи.

Третият мач от серията предстои на 8-и ноември (събота) от 23:00 часа българско време.

Иначе тази нощ се изиграха още четири мача от плейофите. Шарлът също успя да изравни серията си срещу Ню Йорк Сити, срещу който загуби миналата седмица, а сега в редовното време направи нулево равенство и успя да спечели при дузпите със 7:6. Третият решителен мач предстои на 7-и ноември (петък) от 23:00 часа.

По-добрият от тези два отбора ще играе срещу Филаделфия Юниън, който приключи всичко тази нощ, затваряйки своята серия с 2:0 победи срещу Чикаго Файър след успех с класическото 3:0 като гост.

Ванкувър Уайткапс също приключи всичко още днес за 2:0 в своята серия срещу ФК Далас — 1:1 в редовното време и 4:2 при дузпите. В следващия кръг канадците очакват някой измежду Остин и ФК Лос Анджелис на Хюн-Мин Сон и Юго Лорис.

Дузпи имаше и в мача между Портланд Тимбърс и Сан Диего ФК. Там двубоят завърши при 2:2 в рамките на редовното време, а при 11-метровите наказателни удари Портланд победи с 3:2. Така серията бе изравнена при 1:1 победи и решителният трети мач предстои на 9-и ноември (неделя) от 23:00 часа.