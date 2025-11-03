Новини
Бетис победи Майорка у дома

3 Ноември, 2025 06:41 444 0

"Зелено-белите" се изкачиха на пето място в класирането

Бетис победи Майорка у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Бетис постигна убедителна победа с 3:0 над Майорка в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига.

Антони откри резултата в 10-ата минута, възползвайки се от прецизен пас на Кучо. Бразилското крило не спря дотук – в 34-ата минута той отново се разписа, този път след отлично подаване от Ектор Бейерин, удвоявайки преднината на "зелено-белите".

Втората част на мача също предложи зрелищни моменти. Абде оформи крайното 3:0, след като реализира попадение след асистенция на Антони, с което бетонира успеха на Бетис и остави гостите от Майорка без отговор.

След този триумф Бетис се изкачи на пето място във временното класиране с актив от 19 точки, затвърждавайки амбициите си за челните позиции в испанския елит. Майорка, от своя страна, остава на 17-а позиция с 9 точки – колкото имат и Валенсия (18-и) и Леванте (16-и), което обещава оспорвана битка за оцеляване.


