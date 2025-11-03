Новини
Спортът по ТВ в понеделник (3 ноември)

Спортът по ТВ в понеделник (3 ноември)

3 Ноември, 2025 07:04 462 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в понеделник (3 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

08.30 Снукър: International Championship, първи кръг - Евроспорт 1

13.30 Снукър: International Championship, първи кръг - Евроспорт 1

15.00 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1

15.45 Футбол: Насаф – Ал Вахда - Нова спорт

16.00 Футбол: Берое – Локомотив София - Диема спорт

18.00 Футбол: Ал Духаил – Шабаб Ал Ахли - Диема спорт 2

18.00 Футбол: Трактор – Ал Шорта - Нова спорт

18.15 Футбол: Ботев Враца – ЦСКА 1948 - Диема спорт

19.15 Баскетбол: Миньор – Балкан - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Сасуоло – Дженоа - МАХ Спорт 3

20.00 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1

20.15 Футбол: Ал Гарафа – Ал Хилал - Нова спорт

21.30 Футбол: Валядолид – Гранада - МАХ Спорт 2

21.30 Футбол: Тамуърт – Лейтън - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Лацио – Каляри - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Овиедо – Осасуна - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Съндърланд – Евертън - Диема спорт 2


