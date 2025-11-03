Спортът по ТВ в понеделник (3 ноември)

08.30 Снукър: International Championship, първи кръг - Евроспорт 1
13.30 Снукър: International Championship, първи кръг - Евроспорт 1
15.00 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1
15.45 Футбол: Насаф – Ал Вахда - Нова спорт
16.00 Футбол: Берое – Локомотив София - Диема спорт
18.00 Футбол: Ал Духаил – Шабаб Ал Ахли - Диема спорт 2
18.00 Футбол: Трактор – Ал Шорта - Нова спорт
18.15 Футбол: Ботев Враца – ЦСКА 1948 - Диема спорт
19.15 Баскетбол: Миньор – Балкан - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Сасуоло – Дженоа - МАХ Спорт 3
20.00 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1
20.15 Футбол: Ал Гарафа – Ал Хилал - Нова спорт
21.30 Футбол: Валядолид – Гранада - МАХ Спорт 2
21.30 Футбол: Тамуърт – Лейтън - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Лацио – Каляри - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Овиедо – Осасуна - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Съндърланд – Евертън - Диема спорт 2
