Лудогорец се прицелва във Владан Милоевич за нов старши треньор

Лудогорец е на прага на нова ера, след като ръководството на клуба усилено търси подходящ кандидат за треньорския пост. Сред най-обсъжданите имена в момента изпъква Владан Милоевич – доскорошният наставник на сръбския гранд Цървена звезда, съобщава „Тема спорт“.

55-годишният специалист наскоро напусна Белград след разочароващи резултати и неочаквано отпадане от Пафос в плейофите на Шампионската лига, въпреки че тимът му оглавява Суперлигата.

В Разград не крият амбициите си да привлекат доказан треньор, който да изведе „орлите“ към нови успехи. За целта клубът е подготвил внушителен бюджет, като сумата за ангажирането на топ специалист може да достигне до 1 милион евро годишно.

В момента шефовете на Лудогорец водят интензивни преговори за неустойката на освободения Руи Мота и неговия екип, докато паралелно обсъждат условията с потенциални нови наставници.

Сред другите спрягани имена за треньорския пост бяха Велко Паунович, който наскоро пое националния отбор на Сърбия, както и бившият треньор на Бенфика – Бруно Лаже. Португалецът обаче е поискал значително по-високо възнаграждение – между 3 и 4 милиона евро на сезон, което надхвърля възможностите на българския шампион.