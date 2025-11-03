Новини
Лудогорец се прицелва във Владан Милоевич за нов старши треньор

3 Ноември, 2025 12:05

Очаква се в следващите дни клубът да ускори преговорите

Лудогорец се прицелва във Владан Милоевич за нов старши треньор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец е на прага на нова ера, след като ръководството на клуба усилено търси подходящ кандидат за треньорския пост. Сред най-обсъжданите имена в момента изпъква Владан Милоевич – доскорошният наставник на сръбския гранд Цървена звезда, съобщава „Тема спорт“.

55-годишният специалист наскоро напусна Белград след разочароващи резултати и неочаквано отпадане от Пафос в плейофите на Шампионската лига, въпреки че тимът му оглавява Суперлигата.

В Разград не крият амбициите си да привлекат доказан треньор, който да изведе „орлите“ към нови успехи. За целта клубът е подготвил внушителен бюджет, като сумата за ангажирането на топ специалист може да достигне до 1 милион евро годишно.

В момента шефовете на Лудогорец водят интензивни преговори за неустойката на освободения Руи Мота и неговия екип, докато паралелно обсъждат условията с потенциални нови наставници.

Сред другите спрягани имена за треньорския пост бяха Велко Паунович, който наскоро пое националния отбор на Сърбия, както и бившият треньор на Бенфика – Бруно Лаже. Португалецът обаче е поискал значително по-високо възнаграждение – между 3 и 4 милиона евро на сезон, което надхвърля възможностите на българския шампион.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Майка да стане на нея.

    12:18 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кариера

    1 0 Отговор
    Вземете някаква Саяна, и бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:20 03.11.2025

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Майка да стане на нея.

    12:24 03.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Здравейте

    0 0 Отговор
    Казвам се бащата на някаква Саяна и майка ще стана на нея.

    12:25 03.11.2025

