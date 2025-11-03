Антоан Гризман написа нова златна страница в историята на Ла Лига

Френският маестро Антоан Гризман отново прикова вниманието на футболната общественост, след като реализира своя 200-и гол в испанския елит. Това знаменателно попадение дойде в края на двубоя между Атлетико Мадрид и Севиля, когато в 89-ата минута Гризман оформи крайното 3:0 за "дюшекчиите". Испанските медии не пропуснаха да отбележат, че това е историческо постижение, достъпно за малцина в славната история на Примера дивисион.

Пътят на Гризман към този впечатляващ рекорд започва през сезон 2010/11, когато като млад талант на Реал Сосиедад бележи първия си гол срещу Депортиво Ла Коруня.

Петдесетото му попадение идва вече с екипа на Атлетико Мадрид през 2014/15 срещу Райо Валекано, а стотният гол е факт през 2016/17 при гостуване на Еспаньол.

Юбилейният 150-и гол Гризман отбелязва с екипа на Барселона срещу Уеска през сезон 2020/21.

Впечатляващата статистика на френския нападател включва 138 гола за Атлетико Мадрид, 40 за Реал Сосиедад и 22 с екипа на Барселона.

С този резултат Гризман се изкачва на престижното 11-о място във вечната ранглиста на голмайсторите в Ла Лига, изпреварвайки значително всички активни футболисти. Най-близкият му съперник сред действащите играчи е Яго Аспас от Селта Виго със 166 попадения.

Сред френските футболисти в испанския шампионат Гризман е втори по брой голове, като пред него остава единствено легендарният Карим Бензема, който има 238 гола за Реал Мадрид.