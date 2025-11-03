Новини
Треньорът на Берое с разкритие: Играчите ги е страх да тренират!

Не се готвим на нормален терен

Треньорът на Берое с разкритие: Играчите ги е страх да тренират! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Берое Алехандро Сагерас говори след поражението с 1:3 от Локомотив (София) в efbet Лига. Аржентинецът разкри, че футболистите му се страхуват да тренират, защото го правят на много лош терен, на който се получават контузии.

"Имаме лоша динамика, играчите правят каквото има. Берое тренира пет месеца, на един не от най-добрите терени, отборът го е страх да тренират. В най-добрия ни период президентът беше наел един от най-добрите терени. Тук сме тренирали на този стадион един път за две години. След Арда изиграхме един мач, нямаме възможността да тренираме на нормален терен. Играчите ги е страх да не се контузят на тренировката, както стана с Викторио Тодоров, който е младежки национал. Със скъсани връзки на коляното е. Това е от тренировъчния терен. Имаме шестима контузени.

Виковете оставка? Феновете искат да гледат победи, което е нормално, но те не знаят реалността. Когато спечелихме четирима мача и записахме равенство, всички искаха снимки и автографи. Сега никой не е доволен - нито ние, нито президентът, нито играчите, нито феновете. Не можем от няколко месеца да правим добра подготовка на играчите. Това се вижда", каза Алехандро Сагерас.


