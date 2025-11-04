Страхотни мачове в Шампионска лига днес

Изключително атрактивни мачове очакват феновете във вторник вечер. Шампионската лига отново е на дневен ред със старта на четвъртия кръг от основната фаза на турнира.

Някои от най-интригуващите двубои са Ливърпул – Реал Мадрид и Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен, които започват в 22:00 часа българско време.

На „Анфийлд“ мърсисайдци отново ще посрещнат рекордьора по трофеи и лидер в Ла Лига, след като миналия сезон стигнаха до успех с 2:0 на собствен терен. Тогава обаче тимът на Арне Слот беше в далеч по-добра форма от сегашната. Английските шампиони прекъснаха серия от четири поредни загуби във Висшата лига с победа над Астън Вила с 2:0 през уикенда, след като преди това отборът беше губил шест пъти в последните си седем срещи.

В основната фаза на ШЛ, отборът на Слот стартира с успехи над Атлетико Мадрид и Айнтрахт Франкфурт, а между тях дойде и загубата от Галатасарай.

Реал Мадрид, воден от бившия футболист на Ливърпул Шаби Алонсо и с Трент Александър-Арнолд в състава, пристига в търсене на четвърти пореден успех от началото на основната фаза. Вече победени от Кралския клуб бяха последователно Марсилия, Кайрат Алмати и Ювентус.

В друг мач от тежка категория в Шампионската лига, носителят на трофея ПСЖ се изправя срещу Байерн Мюнхен в повторение на финала от 2020 година, когато баварският колос спечели с 1:0 в Лисабон.

Баварците са в умопомрачителна форма от началото на сезона. Тимът на Венсан Компани спечели всичките си мачове до момента в различните турнири – 15 поредни успеха, а с играчи като Хари Кейн, Луис Диас и Майкъл Олизе всяка една защита е застрашена.

ПСЖ от своя страна не е толкова категоричен в Лига 1, където води в класирането, но само с две точки пред Марсилия и Ланс. Това се дължи до голяма степен и на проблеми с контузени играчи, при това основни, като носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле и Дезире Дуе.

Парижани обаче са убедителни в ШЛ досега, с 13 отбелязани гола.

Програмата за мачовете във вторник:

19:45, 4 ноември:

Наполи – Айнтрахт Франкфурт

Славия Прага – Арсенал

22:00, 4 ноември:

Атлетико Мадрид – Роял Юнион СЖ

Ювентус – Спортинг Лисабон

Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен

Будьо/Глимт – Монако

Ливърпул – Реал Мадрид

Тотнъм – Копенхаген

Олимпиакос – ПСВ Айндховен