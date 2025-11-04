Страхотни мачове в Шампионска лига днес

Изключително атрактивни мачове очакват феновете във вторник вечер. Шампионската лига отново е на дневен ред със старта на четвъртия кръг от основната фаза на турнира.
Някои от най-интригуващите двубои са Ливърпул – Реал Мадрид и Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен, които започват в 22:00 часа българско време.
На „Анфийлд“ мърсисайдци отново ще посрещнат рекордьора по трофеи и лидер в Ла Лига, след като миналия сезон стигнаха до успех с 2:0 на собствен терен. Тогава обаче тимът на Арне Слот беше в далеч по-добра форма от сегашната. Английските шампиони прекъснаха серия от четири поредни загуби във Висшата лига с победа над Астън Вила с 2:0 през уикенда, след като преди това отборът беше губил шест пъти в последните си седем срещи.
В основната фаза на ШЛ, отборът на Слот стартира с успехи над Атлетико Мадрид и Айнтрахт Франкфурт, а между тях дойде и загубата от Галатасарай.
Реал Мадрид, воден от бившия футболист на Ливърпул Шаби Алонсо и с Трент Александър-Арнолд в състава, пристига в търсене на четвърти пореден успех от началото на основната фаза. Вече победени от Кралския клуб бяха последователно Марсилия, Кайрат Алмати и Ювентус.
В друг мач от тежка категория в Шампионската лига, носителят на трофея ПСЖ се изправя срещу Байерн Мюнхен в повторение на финала от 2020 година, когато баварският колос спечели с 1:0 в Лисабон.
Баварците са в умопомрачителна форма от началото на сезона. Тимът на Венсан Компани спечели всичките си мачове до момента в различните турнири – 15 поредни успеха, а с играчи като Хари Кейн, Луис Диас и Майкъл Олизе всяка една защита е застрашена.
ПСЖ от своя страна не е толкова категоричен в Лига 1, където води в класирането, но само с две точки пред Марсилия и Ланс. Това се дължи до голяма степен и на проблеми с контузени играчи, при това основни, като носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле и Дезире Дуе.
Парижани обаче са убедителни в ШЛ досега, с 13 отбелязани гола.
Програмата за мачовете във вторник:
19:45, 4 ноември:
Наполи – Айнтрахт Франкфурт
Славия Прага – Арсенал
22:00, 4 ноември:
Атлетико Мадрид – Роял Юнион СЖ
Ювентус – Спортинг Лисабон
Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен
Будьо/Глимт – Монако
Ливърпул – Реал Мадрид
Тотнъм – Копенхаген
Олимпиакос – ПСВ Айндховен
