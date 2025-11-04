Новини
Гуардиола предприе необичайната стъпка преди Шампионската лига

4 Ноември, 2025 14:28 623 0

Футболистите на Сити се явиха на тренировъчната база на клуба за рутинна възстановителна сесия в понеделник, след впечатляващата победа с 3:1 над Борнемут в неделя

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола предприе необичайната стъпка да даде почивен ден на отбора, преди да се срещнат с Борусия Дортмунд в Шампионската лига.

Футболистите на Сити се явиха на тренировъчната база на клуба за рутинна възстановителна сесия в понеделник, след впечатляващата победа с 3:1 над Борнемут в неделя.

Гуардиола информира отбора, че им се предоставя допълнително лично време във вторник, 24 часа преди домакинския им мач срещу германците.

Според медиите на Острова, решението е взето, за да се запази свежестта на играчите преди четвъртия им мач от основната фаза на турнира. Гуардиола постоянно се оплаква от натоварения график през последните сезони.

Треньорът никога досега не е отменял тренировка в навечерието на европейски мач. 54-годишният наставник може да проведе лека тренировка, фокусирана върху специфична тактическа работа за мача, в сряда сутрин.

Ман Сити посреща Борусия Дортмунд в сряда от 22:00 часа.


