Намериха се пет причини, които пазят жива надеждата на ЦСКА за победа над Левски

4 Ноември, 2025 15:00 705 7

"Червените" влизат в мача като аутсайдер, но мнозина смятат, че имат шансове за победа

Намериха се пет причини, които пазят жива надеждата на ЦСКА за победа над Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тази събота един срещу друг ще се изправят Левски и ЦСКА. "Червените" влизат в мача като аутсайдер, но мнозина смятат, че имат шансове за победа. А за това могат да се посочат поне пет причини.

1. Питас и Годой

Нападателният дует е плашещ за всеки съперник. Двамата са в състояние да матират всяка защита, защото са бързи, технични и имат страхотен усет за пласиране в наказателното поле. Освен това се наблюдава доброто взаимодействие между тях, т.нар. футболна химия.

2. Христо Янев

Може и да не е най-добрият тактик, но два факта показват сериозния му потенциал. Първо - има много ясна идея какво трябва да прави отборът в този момент - грозни, много грозни, ужасни, но победи. Второ - разплитането на казуса в атаката на тима, където Душан Керкез показа безпомощност.

3. Няма фаворит

На хартия Левски е в по-добра позиция, но нерядко такива мачове се печелят от отбора, който е в ролята на аутсайдер. Още повече, че в ЦСКА са наясно, че една победа може да вдъхне нов живот на отбора и той отново да мисли за място в евротурнирите.

4. Психологическо предимство

Ролята на фаворит определено ще тежи на Левски и това може да се окаже голям плюс за ЦСКА - историята неведнъж е доказвала това. дори и равенство би се приело като успех от "червената" общност.

5. Огромен потенциал

Въпреки ужасяващия стар на сезона, отборът на ЦСКА има огромен потенциал, който все още остава неразкрит по различни причини. Като отделни единици футболистите не отстъпват на тези в Левски и Лудогорец, но досега не успяват да разкрият качествата си. Ако Христо Янев успее да извади най-доброто от всеки от играчите си, Левски със сигурност ще има проблеми.


