Гергана Топалова достигна основната схема на WTA 125 турнира в Аржентина

4 Ноември, 2025 16:41 382 0

Българката победи Берта Бонарди

Гергана Топалова се класира за основната схема на WTA 125 турнира в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката направи обрат и победи с 5:7, 6:3, 7:5 представителката на домакините Берта Бонарди. Срещата продължи 2 часа 57 минути.

Топалова поведе с 5:3 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 5:7. Българката направи цели пет пробива във втораата част и я спечели с 6:3. Топалова допусна изоставане с 1:4 в третия решетелен сет, но спечели шест от следващите седем гейма, за да триумфира с победата.


