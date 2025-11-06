Новак Джокович си осигури място на полуфиналите в Атина

Новак Джокович продължава уверения си поход на тенис турнира от сериите ATP 250 в Атина, след като елиминира португалския съперник Нуно Боржеш в два сета – 7:6(1), 6:4. Срещата на Централния корт продължи едва час и 43 минути, като сърбинът демонстрира класата си и безапелационно се класира сред най-добрите четирима.

Още в първия сет зрителите станаха свидетели на оспорвана битка, в която нито един от двамата тенисисти не допусна пробив. Всичко се реши в тайбрека, където Джокович показа хладнокръвие и минимизира грешките си, за да поведе в резултата.

Във втората част бившият номер едно в света затвърди доминацията си, като спечели впечатляващите 83% от точките на първи сервис и реализира единствения пробив в сета.

С този успех Новак Джокович се превърна в предпоследния полуфиналист на надпреварата в гръцката столица. В следващия кръг той ще се изправи срещу победителя от двубоя между германеца Яник Ханфман и американеца Маркин Гирон.