Кристиано Роналдо: Играчите на Манчестър Юнайтед не осъзнават величието на клуба

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо отправи остри думи към настоящия състав на Манчестър Юнайтед, като подчерта, че въпреки таланта си, играчите не разбират истинската същност и мащаб на клуба, за който се състезават. В интервю, което предизвика вълна от коментари сред феновете и анализаторите, Роналдо сподели разочарованието си от представянето на "червените дяволи" през настоящия сезон във Висшата лига.

По думите му, Манчестър Юнайтед е загубил прекалено много точки и вече изостава значително от лидерите в класирането, което прави битката за титлата почти невъзможна.

"В момента Юнайтед разполага с отлични футболисти, но те сякаш не осъзнават какво означава да носиш тази емблема. Манчестър Юнайтед е повече от клуб – това е институция с богата история и огромни очаквания", категоричен бе Роналдо.

След изиграни 10 кръга от първенството, Манчестър Юнайтед заема осмата позиция в таблицата, като изостава с осем точки от върха, където се намира Арсенал.

Кристиано Роналдо добре познава атмосферата на "Олд Трафорд", след като защитаваше цветовете на Юнайтед между 2003 и 2009 година, а по-късно се завърна през сезон 2021/22. През престоя си на Острова, португалецът спечели три пъти титлата във Висшата лига, веднъж триумфира в Шампионската лига и добави към колекцията си Световното клубно първенство.