Дезире Дуе триумфира с престижната награда Golden Boy

4 Ноември, 2025 20:59 390 0

Изминалата кампания бе повече от впечатляваща за футболиста на ПСЖ

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младият талант на Пари Сен Жермен, Дезире Дуе, бе коронясан за най-добър млад играч в Европа, след като спечели престижната награда Golden Boy за 2025 година. Френският национал, който едва на 20 години вече се превърна в истинска сензация, остави конкуренцията далеч зад себе си и заслужено грабна отличието, присъждано на най-изявения футболист в Европа под 21 години.

Изминалата кампания бе повече от впечатляваща за Дуе. С екипа на парижани той завоюва цели пет трофея – Шампионската лига, титлата в Лига 1, Купата на Франция, както и двете суперкупи – на Франция и Европа. В рамките на последните два сезона младото дясно крило изигра 69 мача, в които реализира 19 гола и подаде за още толкова попадения. Кулминацията настъпи във финала на Шампионската лига, където Дуе блесна с два гола и асистенция при разгрома с 5:0 над Интер – момент, който ще остане в историята на клуба.

Тържествената церемония, организирана от италианското издание „Тутоспорт“, събра на едно място редица футболни величия, сред които Христо Стоичков, Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща. Именно те, като част от специалното жури, определиха победителите в различните категории.

Пълен списък на отличените на Golden Boy 2025:

Най-добър млад футболист: Дезире Дуе (Пари Сен Жермен, Франция)

Най-добър млад италиански играч: Франческо Пио Еспозито (Интер)

Най-добра млада футболистка: Мишел Агиеманг (Брайтън, Англия)

Най-добра млада италианска футболистка: Ева Шацер (Ювентус)

Най-добър футболен агент: Али Барат

Golden Player Man (посмъртно): Диого Жота (Ливърпул, Португалия)

Golden Player Woman: Леа Уилямсън (Арсенал, Англия)

Най-добър президент: Насер Ал-Хелаифи (Пари Сен Жермен)

Най-добър футболен ръководител: Луиш Кампош (Пари Сен Жермен)


