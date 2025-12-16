Галатасарай се прицелва в Дейвид Алаба – Реал Мадрид се разделя с опитния защитник

Един от най-утвърдените бранители на Реал Мадрид - Дейвид Алаба е на прага на ново предизвикателство, след като „белият балет“ окончателно реши да не подновява договора му. Австрийският национал, който дълги години бе стълб в защитата на мадридчани, ще се превърне в свободен агент това лято и вече привлича вниманието на редица европейски и извъневропейски клубове.

Според испанското издание Defensa Central, турският шампион Галатасарай е сред най-настоятелните кандидати за подписа на Алаба. Истанбулският гранд вижда в опитния защитник идеалното попълнение, което може да внесе стабилност и класа в отбраната на отбора за предстоящия сезон. Интересът на Галатасарай не е случаен – клубът е амбициран да затвърди позициите си на европейската сцена и да се представи силно в Шампионската лига.

Любопитното е, че самият Алаба не е отхвърлил възможността да облече екипа на „жълто-червените“. Напротив, според близки до футболиста източници, той сериозно обмисля предложението на турския гранд и е отворен към идеята за ново начало в Истанбул.

В същото време, оферти към Алаба пристигат и от далеч по-екзотични дестинации. Клубове от Саудитска Арабия са готови да извадят астрономически суми, за да го привлекат в редиците си. Финансовите условия, които се предлагат от Близкия изток, са повече от примамливи и значително надхвърлят повечето европейски предложения.

Въпреки това, Галатасарай може да изтъкне предимството на участие в най-престижните клубни турнири на Стария континент – нещо, което за всеки амбициозен футболист е трудно да се пренебрегне.