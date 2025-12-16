Новини
Спорт »
Световен футбол »
Галатасарай се прицелва в Дейвид Алаба – Реал Мадрид се разделя с опитния защитник

Галатасарай се прицелва в Дейвид Алаба – Реал Мадрид се разделя с опитния защитник

16 Декември, 2025 13:44 382 0

  • дейвид алаба-
  • галатасарай-
  • реал мадрид-
  • трансфер-
  • свободен агент-
  • саудитска арабия-
  • шампионска лига-
  • футболни новини-
  • европейски футбол-
  • турски гранд

Оферти към футболиста пристигат и от далеч по-екзотични дестинации

Галатасарай се прицелва в Дейвид Алаба – Реал Мадрид се разделя с опитния защитник - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-утвърдените бранители на Реал Мадрид - Дейвид Алаба е на прага на ново предизвикателство, след като „белият балет“ окончателно реши да не подновява договора му. Австрийският национал, който дълги години бе стълб в защитата на мадридчани, ще се превърне в свободен агент това лято и вече привлича вниманието на редица европейски и извъневропейски клубове.

Според испанското издание Defensa Central, турският шампион Галатасарай е сред най-настоятелните кандидати за подписа на Алаба. Истанбулският гранд вижда в опитния защитник идеалното попълнение, което може да внесе стабилност и класа в отбраната на отбора за предстоящия сезон. Интересът на Галатасарай не е случаен – клубът е амбициран да затвърди позициите си на европейската сцена и да се представи силно в Шампионската лига.

Любопитното е, че самият Алаба не е отхвърлил възможността да облече екипа на „жълто-червените“. Напротив, според близки до футболиста източници, той сериозно обмисля предложението на турския гранд и е отворен към идеята за ново начало в Истанбул.

В същото време, оферти към Алаба пристигат и от далеч по-екзотични дестинации. Клубове от Саудитска Арабия са готови да извадят астрономически суми, за да го привлекат в редиците си. Финансовите условия, които се предлагат от Близкия изток, са повече от примамливи и значително надхвърлят повечето европейски предложения.

Въпреки това, Галатасарай може да изтъкне предимството на участие в най-престижните клубни турнири на Стария континент – нещо, което за всеки амбициозен футболист е трудно да се пренебрегне.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ