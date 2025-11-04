Новини
Наполи и Айнтрахт Франкфурт не успяха да си отбележат гол в оспорван сблъсък

4 Ноември, 2025 21:51 338 0

Двата тима са съседи в класирането

Наполи и Айнтрахт Франкфурт не успяха да си отбележат гол в оспорван сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща, но безрезултатна битка се разигра на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол, където Наполи и Айнтрахт Франкфурт завършиха при нулево равенство в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Двата тима демонстрираха здрава защита и тактическа дисциплина, но така и не успяха да намерят път към противниковата мрежа.

Още от първия съдийски сигнал домакините от Неапол поеха инициативата и създадоха няколко опасни положения пред вратата на германците. Михаел Цетерер, стражът на Айнтрахт, се отличи с ключови спасявания след удари на Расмус Хойлунд и Елиф Елмас, като запази спокойствие и не позволи на топката да премине голлинията.

След почивката обаче ролите се размениха. Гостите от Франкфурт излязоха по-настъпателно и започнаха да притискат защитата на Наполи. Най-опасната ситуация за Айнтрахт дойде след мощен изстрел на Ансгар Кнауф от наказателното поле, но Ваня Милинкович-Савич реагира блестящо и отрази удара, запазвайки резултата непроменен.

В крайна сметка, двата отбора си поделиха по една точка, а равенството ги остави рамо до рамо в класирането. Айнтрахт Франкфурт се изкачи на 18-о място с актив от 4 точки – толкова, колкото има и съставът на Антонио Конте.


