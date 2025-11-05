Байерн Мюнхен с героична победа над ПСЖ в Париж, въпреки червен картон на Диас

Байерн Мюнхен демонстрира характер и класа, надделявайки с 2:1 над Пари Сен Жермен насред стадион "Парк де Пренс" в мач от основната фаза на Шампионската лига.

Още в началните минути на срещата германският гранд показа зъби – колумбийският нападател Луис Диас откри резултата в 4-ата минута, хвърляйки в екстаз гостуващите фенове. Парижани опитаха бързо да върнат интригата – звездата им Осман Дембеле прати топката в мрежата в 22-ата минута, но радостта им бе кратка. След намеса на ВАР попадението бе отменено заради засада, а само три минути по-късно Дембеле напусна терена с контузия, отстъпвайки мястото си на корейския талант Кангин Лий.

Байерн не се поколеба да натисне педала на газта – в 32-ата минута Луис Диас удвои преднината на "баварците" с втория си гол в мача.

Драмата обаче тепърва предстоеше. В самия край на първото полувреме Диас получи директен червен картон за остро нарушение срещу Ашраф Хакими, оставяйки съотборниците си с човек по-малко за цялата втора част.

Въпреки численото неравенство, баварската машина не се огъна. Парижани хвърлиха всички сили в атака и в 74-ата минута Жоао Невеш върна надеждите на домакините, реализирайки след асистенция на Кангин Лий.

До края на срещата обаче Байерн удържа натиска и запази ценната си преднина.

С този успех Байерн Мюнхен вече има пълен актив от 12 точки след четири поредни победи и уверено гледа към осминафиналите на турнира.

За ПСЖ това бе първа загуба в групата, като парижани остават на трето място с 9 точки.