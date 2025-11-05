Оксфорд Юнайтед инкасира тежка загуба без Филип Кръстев на терена

Оксфорд Юнайтед претърпя болезнено поражение с 0:3 у дома от Стоук Сити в мач от 14-ия кръг на Чемпиъншип. Българският национал Филип Кръстев, който в последните два двубоя бе сред титулярите, този път остана на резервната скамейка и не получи шанс за изява.

Още от първите минути гостите от Стоук демонстрираха по-голяма концентрация и хладнокръвие пред вратата на домакините. Люис Бейкър даде тон на головата фиеста, разписвайки се още в 10-ата минута. Малко преди почивката, в 32-ата минута, Стивън Н’Зонзи удвои преднината на „грънчарите“, а Бейкър оформи крайния резултат с второто си попадение в началото на второто полувреме.

Въпреки че статистиката показваше сравнително равностойна игра, Стоук Сити бе далеч по-ефективен в завършващата фаза и заслужено си тръгна с трите точки. С този успех тимът се изкачи на второ място в класирането с 27 точки, изпреварвайки Мидълзбро и оставайки само на четири пункта зад лидера Ковънтри Сити, който по-рано надви Шефилд Юнайтед с 3:1.

За Оксфорд Юнайтед ситуацията става все по-напрегната – отборът заема 19-ата позиция с 13 точки, колкото има и Портсмут.

В опасната зона на дъното на таблицата се намират Шефилд Юнайтед, Норич Сити и Шефилд Уензди, които ще трябва да се борят със зъби и нокти за оцеляване.