Ханзи Флик се замисля да напусне Барселона след този сезон

Старши треньорът на Барселона - Ханзи Флик , обмисля възможността да напусне поста си след края на сезона, съобщава испанското издание ABC. Според информацията, германецът е заявил, че се чувства изтощен от работата си начело на каталунците, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.

Специалистът има договор с клуба до лятото на 2027-а година, но още от септември е започнал да се запитва дали желае да продължи да води отбора и през следващата кампания. Решението му вероятно ще бъде взето през пролетта след разговори с ръководството.

Подобна ситуация вече се случи през 2021-а година, когато Флик напусна Байерн Мюнхен след изключително успешен период, въпреки спечелените отличия. Тежестта и очакванията в клубове от мащаба на Барселона често оказват влияние, като именно това е сред причините дори треньори и фигури като Хосеп Гуардиола, Луис Енрике и Шави Ернандес да избягват завръщане на „Камп Ноу“ въпреки силната си връзка с клуба.

Флик пое каталунците през лятото на 2024-а година и още в първия си сезон записа впечатляващ успех. Той спечели титлата в Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания, както и достигна полуфинал в Шампионската лига, където тимът отпадна драматично от Интер. Настоящата кампания обаче започна по-трудно: Барса изостава на пет точки зад лидера Реал Мадрид в първенството, а в Шампионската лига има две победи и едно поражение, което го поставя на 12-о място в класирането към момента.

Под ръководството на Флик каталунците са изиграли общо 74 мача, в които имат 54 победи, осем равенства и 12 загуби. Тази вечер каталунците гостуват на Брюж в Белгия в двубой от четвъртия кръг на Шампионската лига.