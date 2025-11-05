Новини
Треньорът на Наполи за Айнтрахт: Германски отбор се научи на италианско катеначо

5 Ноември, 2025 18:29 469 0

  • наполи-
  • футбол-
  • айнтрахт франкфурт-
  • антонио конте-
  • шампионска лига

Той разкритикува начина на игра на съперника, който определи като "прекалено предпазлив"

Треньорът на Наполи за Айнтрахт: Германски отбор се научи на италианско катеначо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Наполи - Антонио Конте заяви, че Айнтрахт Франкфурт е играл в дефанзивния стил "катеначо", прилаган от италианските отбори в миналото, при равенството 0:0 в Шампионската лига по футбол вчера, предава "Скай Спортс".

Той разкритикува начина на игра на съперника, който определи като "прекалено предпазлив".

"Хората говорят за атакуващ футбол, европейски футбол и ние уважаваме всички. Ако бяхме играли по същия начин в Германия, те щяха да говорят за старомоден футбол, катеначо и контраатаки", коментира Конте.

"Имахме добри шансове да отбележим, но не мога да виня момчетата за духа и старанието, което положиха", добави той.

При седем мача в рамките на по-малко от месец Конте описа травмите като основния проблем пред отбора си.

"Момчетата преживяха контузията на Де Бройне тежко, имахме проблеми, породени от липсващи играчи и в този мач, защото ни липсват много полузащитници. Трябваше да намерим някакво решение с (Елиф) Елмас. Трябва да се борим с такива предизвикателства най-вече извън терена", разкри Конте пред Скай.

Наполи е на 21-ото място в основната фаза на Шампионската лига с 4 точки след четири изиграни срещи, колкото има и Айнтрахт, но германците са с позиция по-напред заради по-добрата си голова разлика. Нещата за неаполитанците изглеждат далеч по-добре в първенството в Италия, където тимът се намира на първото място и гостува на петия Болоня в неделя.


