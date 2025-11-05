Новини
Президентът на Барселона: Ламин Ямал е гений!

5 Ноември, 2025 19:01 432 0

Лапорта говори пред медиите преди официалното приемане при кмета на Брюж преди мача от Шампионска лига тази вечер

Президентът на Барселона: Ламин Ямал е гений! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта защити от критиките звездата на отбора Ламин Ямал и разкри сроковете за завръщането на реконструирания клубен стадион "Камп Ноу".

Лапорта говори пред медиите преди официалното приемане при кмета на Брюж преди мача от Шампионска лига тази вечер.

"Ламин е гений и фантастичен млад мъж. В Барса имаме голям късмет да произвеждаме такива играчи. Трябва да се грижим за него и да го защитаваме. С цялата слава, която внезапно му дойде на пътя, той се справя естествено. Той е ключов играч и ние винаги ще бъдем до него“, каза президентът на Барса, който също така отправи похвални думи към Гави за постоянните му усилия за възстановяване от контузията.

Президентът на Барселона Жоан Лапорта и вицепрезидентът Рафа Юсте присъстваха на официалния прием, организиран от кмета на Брюж, Дирк Де Фоу, преди мача от Шампионската лига срещу Клуб Брюж. По време на събитието кметът връчи на клуба възпоменателна плакета. Повече от 1300 фенове на Барса придружиха отбора за гостуването в Белгия.

Лапорта също така благодари на феновете на Барса, които изкупиха всичките 23 000 билета за откритата тренировка в петък на "Камп Ноу“, което ще бъде неофициалното завръщане на отбора на стадиона след реконструкцията.

"Наистина нямаме търпение да отворим стадиона в петък за откритата тренировка. Фактът, че всичките 23 000 билета са продадени, е фантастична новина. Откритата тренировка ще бъде тест, за да се уверим, че всичко работи правилно. Ако няма непредвидени проблеми, ще можем да се върнем за официален мач на 22-ри (срещу Атлетик Билбао) или на 29 ноември (срещу Алавес)", каза Лапорта.


