Интер се затрудни, но все пак победи Кайрат и остана перфектен в Шампионската лига

Отборът на Интер не оправда очакванията за лесна победа, но все пак успя да спечели с 2:1 срещу гостуващия Кайрат в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на турнира. Лаутаро Мартинес (45’) и Карлос Аугусто (67’) отбелязаха попаденията за "нерадзурите", а за казастанците се разписа Офри Арад (55’). Така миланският гранд записа четвърти пореден успех в турнира и остана безгрешен на европейската сцена от началото на сезона.

Кристиан Киву извърши цели шест промени в стартовия си състав след победата с 2:1 над Верона. В защита се завърна Стефан Де Фрай за сметка на Мануел Аканжи, а Карлос Аугусто беше изтеглен назад, за да замести Алесандро Бастони. Така ляв халф-бек този път беше Федерико Димарко, а отдясно действаше Дензъл Дъмфрис вместо Луиш Енрике. Този път в средата на терена действаха Давиде Фратези и Николо Барела, а не Петър Сучич и Хакан Чалханоолу. В атака партньор на капитана Лаутаро Мартинес беше Франческо Пио Еспозито, който замени Анже-Йоан Бони. Гостите пък бяха подредени в 4-2-3-1 с Едмилсон Фильо като централен нападател.

Първата опасна атака на Интер дойде в 10-ата минута, когато Темирлан Анарбеков отрази шут на Димарко, а добавката от воле на Лаутаро беше изчистена от Егор Сорокин. Малко след това вратарят изби топката от краката на аржентинеца, а последвалият удар на Еспозито беше блокиран. В 15-ата минута Лаутаро отново не успя да се разпише, тъй като изстрелът му се оказа неточен. Малко по-късно Фратези се опита да си изпроси дузпа, но не получи такава. В 19-ата минута все пак Луис Годиньо посочи бялата точка, след като Ян Бисек се свлече след съприкосновение с противниковия капитан Офри Арад. След преглед с ВАР обаче главният съдия видя, че германецът умишлено е потърсил контакт, заради което отмени дузпата.

В 22-рата минута Лаутаро стреля с глава, но топката завърши в ръцете на Анарбеков. Шест минути по-късно Фильо стреля с глава след корнер и предизвика първата намеса на Ян Зомер в мача. В 34-тата минута Пьотър Жиелински се отчете с пропуск, а секунди по-късно същото направи и Еспозито. В 36-ата минута Димарко също не намери целта със своето воле след изпълнение на корнер. Последваха два неуспешни удара на Фильо. В 44-тата минута Дастан Сатпаев стреля от голяма дистанция, топката рикошира в Де Фрай, отклони се в напречната греда и излезе в корнер. При ответната атака на домакините шутове на Еспозито и Лаутаро бяха блокирани, но от третия опит Ел Торо успя да открие резултата, след което посвети гола си на контузения си бивш съотборник Ашраф Хакими.

Втората част започна с избит шут на Еспозито от границата на наказателното поле, а добавката на Аугусто се оказа неуспешна. В 54-тата минута бразилецът направи нов пропуск. Минута по-късно гостите шокираха своя съперник с изравнителен гол, разваляйки серията му от три сухи мрежи в турнира. Арад беше този, който наказа "нерадзурите" с удар с глава след центриране от корнер.

В 66-ата минута Еспозито беше изведен по елегантен начин сам срещу вратаря, но Анарбеков успя да отрази неговия удар, след което се справи и с добавката на резервата Сучич. Само минута по-късно обаче италианците успяха да си върнат преднината. Това стана с шут по земя на Аугусто от дъгата на наказателното поле. Дамир Касабулат веднага се опита да възстанови равенството, но изстрелът му се оказа разочароващ. В оставащото време само домакините създаваха голови положения, но Дъмфрис и резервите Аканжи и Маркюс Тюрам не успяха да направят победата на тима по-убедителна със своите удари.

Така Интер е с пълен актив от 12 пункта и заема третата позиция в класирането, като отстъпва на първия Байерн (Мюнхен) и втория Арсенал само с един гол. Кайрат пък е чак на 34-тото място със само една точка от четири мача.