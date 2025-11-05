Шок за Интер Маями: Луис Суарес наказан и пропуска решителния мач в МЛС

Голям удар за Интер Маями в най-важния момент от сезона. Луис Суарес е наказан от Дисциплинарната комисия на МЛС и ще пропусне третия решителен мач срещу Нашвил, в който Интер може да отпадне още в първия кръг на плейофите – за втора поредна година.

Наказанието идва след инцидент от втората среща, загубена с 1:2, в която уругвайският нападател не успя да се разпише и показа нервност. В 71-вата минута Суарес изрита без топка защитника Анди Нахар, който падна на земята от болка. Съдията тогава не свири фаул и не показа картон, но четири дни по-късно лигата се самосезира и го санкционира за „насилствено поведение“.

Освен забрана за участие в следващия мач, 38-годишният ветеран ще трябва да плати и глоба. От клуба са подали жалба срещу решението, но тя беше отхвърлена.

Това е второто наказание за Суарес през сезона – преди това той беше спрян за три срещи след като плю върху служител на Сиатъл Саундърс след финала на „Leagues Cup“.