Новини
Спорт »
Бг футбол »
Шок за Интер Маями: Луис Суарес наказан и пропуска решителния мач в МЛС

Шок за Интер Маями: Луис Суарес наказан и пропуска решителния мач в МЛС

5 Ноември, 2025 22:54 459 0

  • луис суарес-
  • интер маями-
  • футбол

Уругваецът е санкциониран заради нарушение, което остава незабелязано по време на мача

Шок за Интер Маями: Луис Суарес наказан и пропуска решителния мач в МЛС - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Голям удар за Интер Маями в най-важния момент от сезона. Луис Суарес е наказан от Дисциплинарната комисия на МЛС и ще пропусне третия решителен мач срещу Нашвил, в който Интер може да отпадне още в първия кръг на плейофите – за втора поредна година.

Наказанието идва след инцидент от втората среща, загубена с 1:2, в която уругвайският нападател не успя да се разпише и показа нервност. В 71-вата минута Суарес изрита без топка защитника Анди Нахар, който падна на земята от болка. Съдията тогава не свири фаул и не показа картон, но четири дни по-късно лигата се самосезира и го санкционира за „насилствено поведение“.

Освен забрана за участие в следващия мач, 38-годишният ветеран ще трябва да плати и глоба. От клуба са подали жалба срещу решението, но тя беше отхвърлена.

Това е второто наказание за Суарес през сезона – преди това той беше спрян за три срещи след като плю върху служител на Сиатъл Саундърс след финала на „Leagues Cup“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ