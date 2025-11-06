Манчестър Сити разпиля Борусия Дортмунд

Манчестър Сити не остави шансове на Борусия (Дортмунд) и се наложи с 4:1 на “Етихад” в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Това е трети успех за англичаните, които имат и едно равенство. В същото време загубата е първа за “жълто-черните”, които имат 7 точки. Голове близнаци на Фил Фоудън (22’,57’) и дежурното попадение на Ерлинг Холанд (29’) донесоха отличен аванс на тима на Джосеп Гуардиола. Германците успяха единствено да намалят чрез Валдемар Антон (72’), а в последните секунди Раян Шерки вкара последния гол за островитяните.

Това е шеста победа в последните седем мача на Сити във всички турнири, с което “гражданите” набират още по-голямо самочувствие преди дербито с Ливърпул в неделя. Борусия пък допуска първо поражение в най-скорошните си пет срещи.

Сити заслужи успеха, след като отправи 10 точни удара, като особено през първото полувреме прегази опонента от Дортмунд.

Савиньо, Фоудън и Доку бяха най-близо до централния нападател Ерлинг Холанд (капитан в мача) в състава на Сити, а на пейката бяха оставени футболисти като Бернардо Силва и Рубен Диаш. Серу Гираси, който имаше 11 гола и 4 асистенции в 18 мача от началото на сезона, поведе нападението на Дортмунд.

Домакините бяха по-опасни в началните минути, като първите им два изстрела бяха в очертанията на вратата.

В мрежата попадна третият им точен шут, като негов автор беше Фоудън в 22-рата. Тогава английският национал реализира след асистенция на Тижани Райндерс,

Само седем минути бяха нужни на "гражданите" да удвоят аванса си, а този път точен беше Холанд. В случая нападателя вкара след подаване на Жереми Доку.

Дортмунд отговори чак в 39-ата, когато Карим Адейеми накара Донарума да спасява, като това беше едва първият случай, в който вестфалци уцелиха вратата.

Макар играта на Борусия да не вървеше, на полувремето не последваха никакви промени в състава. Нещата станах отчайващи за германците в 57-ата, когато Фоудън заби идентичен гол като първия си - 3:0 за Ман Сити.

Нико Ковач реагира със смени чак в 66-ата, залагайки на четворна такава. Това бързо даде резултат, тъй като в 72-рата Антон намали след асистенция на Риерсон.

Дортмунд обаче нямаше сили за повече, а в последните секунди резервата Шерки добави още едно попадение за Ман Сити - 4:1.