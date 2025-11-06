Откриват фотоизложба "Българска волейболна гордост"

До 14 ноември в Галерия на открито на Столичната община в парка пред НДК (в алеята до кино "Кабана") Фондация "София – европейска столица на спорта" и Агенция "СтартФото" представят фотографската изложба "Българска волейболна гордост", посветена на Националния отбор на България по волейбол.

През септември 2025 г. България преживя много емоции с успеха на Националния отбор на България, който стана световен вицешампион на първенството във Филипините и плени с победите, с играта и изявите си сърцата на милиони сънародници.

Изложбата е знак на благодарност от Агенция "СтартФото", както и от спортните фотографи Бончук Андонов, Костадин Андонов и Диого Оливейра към огромния успех и паметното представяне на волейболните ни национали. Снимките връщат към незабравимите и спиращи дъха мигове на щастие и национално самочувствие. Ден след ден, мач след мач, победа след победа нашите волейболисти ни изпълваха с радост и гордост, че сме българи.