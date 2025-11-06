Новини
Борис Бекер с оптимистична прогноза за Александър Бублик: Очаква го бляскав сезон

6 Ноември, 2025 17:04 498 0

  • тенис -
  • борис бекер-
  • големия шлем-
  • александър бублик -
  • виталий сачко

Германецът смята, че казахстанският ас ще изненада всички

Борис Бекер с оптимистична прогноза за Александър Бублик: Очаква го бляскав сезон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската тенис икона Борис Бекер, носител на шест трофея от Големия шлем, изрази увереност, че казахстанският ас Александър Бублик ще изненада всички с изключително представяне през следващата година. Въпреки неочакваната му загуба от Виталий Сачко, който е едва №222 в световната ранглиста, във втория кръг на турнира в Метц, Бекер не крие възхищението си от прогреса на Бублик.

„Това е най-силният сезон в кариерата на Бублик досега“, сподели Бекер в социалните мрежи. - „Вярвам, че през 2026 г. той ще разгърне още повече потенциала си. Очаквам го сред най-добрите десет в света през следващия сезон.“

През настоящата кампания Александър Бублик демонстрира впечатляваща форма, като завоюва цели четири титли от турнири на ATP.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
