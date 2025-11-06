Пьотр Нестеров на четвъртфинал в Манама, Янаки Милев отпадна в Анталия

Националът на България за "Купа Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №5 в схемата Нестеров победи във втория кръг над Сейдина Андре (Сенегал) с 6:2, 7:5. Двубоят продължи час и 40 минути.

22-годишният българин пое контрола върху мача с ранен пробив и не изпусна инициативата до края на първия сет. Втората част беше по-оспорвана, като Нестеров дори навакса брейк пасив при 2:3, а след това реализира спечели пак подаването на съперника в 12-ия гейм, с което и мача.

За място на полуфиналите Нестеров ще играе срещу №1 в схемата Джайлс Хъси (Великобритания).



Янаки Милев пък отпадна във втория кръг на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България спечели убедително първия сет, но загуби втория след тайбрек. В решителната трета част Милев загуби подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата.