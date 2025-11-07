Левскарите подготвят мащабно шествие преди дербито с ЦСКА

В навечерието на дългоочакваното дерби между Левски и ЦСКА, привържениците на „сините“ планират шествие, което ще се проведе в съботния ден. Организаторите от Националния клуб на привържениците на Левски (НКП) приканват всички левскари да се включат в традиционната фенска процесия, която ще даде старт на емоциите преди големия мач.

Сборният пункт е пред официалния магазин на НКП на бул. „Тодор Александров“ 23, където в 12:30 часа ще започне събирането на верните фенове. Под мотото „София е синя зона!“, левскарите ще преминат по централните улици на града, демонстрирайки своята страст и подкрепа към любимия отбор.

Организаторите обещават незабравима атмосфера, изпълнена с песни, знамена и много настроение.

Голямото дерби между Левски и ЦСКА ще се състои на 8 ноември, събота, от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.