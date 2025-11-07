Левскарите подготвят мащабно шествие преди дербито с ЦСКА

В навечерието на дългоочакваното дерби между Левски и ЦСКА, привържениците на „сините“ планират шествие, което ще се проведе в съботния ден. Организаторите от Националния клуб на привържениците на Левски (НКП) приканват всички левскари да се включат в традиционната фенска процесия, която ще даде старт на емоциите преди големия мач.
Сборният пункт е пред официалния магазин на НКП на бул. „Тодор Александров“ 23, където в 12:30 часа ще започне събирането на верните фенове. Под мотото „София е синя зона!“, левскарите ще преминат по централните улици на града, демонстрирайки своята страст и подкрепа към любимия отбор.
Организаторите обещават незабравима атмосфера, изпълнена с песни, знамена и много настроение.
Голямото дерби между Левски и ЦСКА ще се състои на 8 ноември, събота, от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трол
До коментар #1 от "Нормално за София":Това е изкарване на паша.
08:34 07.11.2025
3 Коментатор
08:39 07.11.2025
4 Красимир Петров
Коментиран от #7
08:40 07.11.2025
5 Красимир Петров
08:40 07.11.2025
6 волан
08:44 07.11.2025
7 Гуцката
До коментар #4 от "Красимир Петров":Когато пръдне гугутката!
08:45 07.11.2025
8 Данко Харсъзина
08:48 07.11.2025
9 Лесни
08:48 07.11.2025